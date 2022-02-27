В ОП повідомили про ситуацію на фронтах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Російські окупанти почали відступати на північно-західному напрямку до Києва. Йдеться про Гостомель, Бородянку, Бучу, Ірпінь. На Чернігівському та Сумському напрямку - тиша. Про це заявив під час брифінгу радник Офісу президента Олексій Аристович 27 лютого, інформує УНН.
Цитата
“Противник повністю припинив рух на цьому напрямку (північно-західніше Києва — ред.), деякі підрозділи РФ відходять. Наша артилерія продовжує наносити по них удари. На Чернігівському та Сумському напрямку — тиша, на Харківському спроби денного входу в глиб Харкова завершилася для росіян дуже сумно. Щодо Куп’янська, то з’ясовується ситуація, не зважаючи на запис мера і численне запевнення, що вони захопили місто. Не все там так просто”, — сказав він.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакиному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці. Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом. На всій території України запровадили військовий стан.