В ОП опровергли информацию об отмене статуса критичности предприятий

Информация о якобы отмене статуса критичности предприятий, позволяющего бронировать до 50% военнообязанных работников, не соответствует действительности. Ее назвали информационно-психологической операцией. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита, передает УНН.

Детали

Не нужно пугать бизнес и предпринимателей отменой статуса критичности, будто это какая-то индульгенция. Квота бронирования в 50% от общего количества военнообязанных - это процент, который сам по себе уже является критическим пределом функционирования любого предприятия - объясняет Виктор Микита.

Также отмечается, что в 2025 году бизнес уплатил в сводный бюджет Украины около 1,2 трлн грн налогов и сборов. Эти средства направляются, в частности, на обеспечение Сил обороны и функционирование государства.

Эти средства пошли также на заработные платы функционеров, которые сидят забронированные в красивых костюмах и генерируют это ИПСО относительно так называемых дискуссий об отмене статуса критичности предприятиям. Этим функционерам советую изучить курс по формированию местного бюджета в части "откуда берутся средства на оплату труда учителям, врачам, энергетикам и другим критически важным для функционирования общин профессиям" в условиях децентрализации. А также что произойдет, если этих людей не будет на рабочих местах - говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя Офиса Президента, отмена статуса критичности не означает автоматического перевода работников в Силы обороны, а скорее наоборот - "направляет их в сторону реки Тиса".

Поэтому не "продавайте воздух" и "панацею", а направьте свои усилия на разработку механизмов привлечения к защите нашей страны более 2 миллионов украинцев призывного возраста, которые не обновили данные, и 200 тысяч военных, самовольно оставивших воинские части. Как только разберетесь с этим, будем говорить об отмене статуса критичности для честных налогоплательщиков - говорится в сообщении.

В сообщении также подчеркивается, что эффективная оборона невозможна без сильной экономики, а бизнес, который работает и платит налоги, остается важной частью поддержки государства во время войны.

Пока воины на фронте защищают независимость нашей страны, вы из своих налогов в бюджет платите за обучение, лечение, обслуживание, безопасность и другие услуги для семей дома. Наращивайте производственные мощности, делайте страну крепче. Спасибо каждому предпринимателю, кто вопреки войне не уехал из Украины, а продолжает работать здесь и платить налоги здесь, дома. Спасибо нашим защитникам, благодаря которым бизнес может работать и обеспечивать работой миллионы украинских семей - подчеркнул Виктор Микита.

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации