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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 50178 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 69997 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109453 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145058 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195706 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193513 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279739 просмотра

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В ОП говорят, вопрос о втором сроке Зеленского еще не решен

В ОП говорят, вопрос о втором сроке Зеленского еще не решен

Киев  •  УНН

 • 15446 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский еще окончательно не определился, будет ли участвовать в следующих презедентських выборах. Об этом рассказал в интервью НВ заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.

Цитата:

"Этот вопрос вообще не решен. Можно сказать, он немного накручен средствами массовой информации, какими-то конспиративными мыслями в телеграмм-каналах. Решение будет принимать лично президент. Когда он его примет, я думаю, что он скажет не только своей команде, но и вообще населению Украины", - отметил Тимошенко.

Что было ранее

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в марте заявлял, что одноименная партия будет просить Президента Украины Владимира Зеленского идти на второй срок.

Ранее пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель заявляла, что Зеленский еще не принял решение, будет ли он баллотироваться на второй срок.

Как сообщал УНН, по результатам опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 26-28 марта, рейтинг доверия к политикам в Украине возглавляет Президент Владимир Зеленский, ему доверяют 46% опрошенных, не доверяют - 51%.

Украинские Национальные Новости

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