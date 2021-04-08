В ОП кажуть, питання про другий термін Зеленського ще не вирішене

Цитата:

“Це питання взагалі не вирішене. Можна сказати, воно трохи накручене засобами масової інформації, якимись конспіративними думками в телеграм-каналах. Рішення прийматиме особисто Президент. Коли він його прийме, я думаю, що він скаже не тільки своїй команді, а і взагалі населенню України", — зазначив Тимошенко.

Що було раніше

Керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія у березні заявляв, що одноіменна партія проситиме Президента України Володимира Зеленського йти на другий термін.

Раніше речниця Президента України Юлія Мендель заявляла, що Зеленський ще не прийняв рішення, чи балотуватиметься він на другий термін.

Як повідомляв УНН, за результатами опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 26-28 березня, рейтинг довіри до політиків в Україні очолює Президент Володимир Зеленський, йому довіряють 46% опитаних, не довіряють — 51%.