В ООН усомнились в прекращении КНДР ядерной и ракетной программ

По данным агентства, доклад был представлен комитету Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР вечером 3 августа. В его подготовке в течение полугода участвовали независимые эксперты, которые оценивали исполнение санкций ООН.

Из документа, с которым ознакомилось агентство, также следует, что КНДР предпринимала попытки продать вооружение ряду стран Ближнего Востока и Африки, включая мятежников-хуситов в Йемене. По данным организации, республика продолжает и военное сотрудничество с Сирией. Кроме того, в ООН считают, что КНДР нарушала запрет на экспорт текстильной продукции, экспортировав с октября 2017 года по март 2018 года таких товаров на сумму более 100 млн долларов.

В постпредст-ве КНДР при ООН агентству не предоставили комментариев.

Как сообщал УНН, Китай одобряет изменение стратегического курса КНДР с акцентом на экономику.