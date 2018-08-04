В ООН усомнились в прекращении КНДР ядерной и ракетной программ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. КНДР продолжает развивать свои ядерную и ракетную программы в нарушение санкций Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН, передает УНН.
По данным агентства, доклад был представлен комитету Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР вечером 3 августа. В его подготовке в течение полугода участвовали независимые эксперты, которые оценивали исполнение санкций ООН.
Из документа, с которым ознакомилось агентство, также следует, что КНДР предпринимала попытки продать вооружение ряду стран Ближнего Востока и Африки, включая мятежников-хуситов в Йемене. По данным организации, республика продолжает и военное сотрудничество с Сирией. Кроме того, в ООН считают, что КНДР нарушала запрет на экспорт текстильной продукции, экспортировав с октября 2017 года по март 2018 года таких товаров на сумму более 100 млн долларов.
В постпредст-ве КНДР при ООН агентству не предоставили комментариев.
Как сообщал УНН, Китай одобряет изменение стратегического курса КНДР с акцентом на экономику.