В ООН засумнівалися в припиненні КНДР ядерної та ракетної програм
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. КНДР продовжує розвивати свої ядерну і ракетну програми в порушення санкцій Організації Об’єднаних Націй (ООН). Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на конфіденційну доповідь ООН, інформує УНН.
За даними агентства, доповідь була представлена комітету Ради Безпеки ООН з санкцій щодо КНДР ввечері 3 серпня. У його підготовці протягом півроку брали участь незалежні експерти, які оцінювали виконання санкцій ООН.
З документа, з яким ознайомилося агентство, також виходить, що КНДР робила спроби продати озброєння ряду країнам Близького Сходу і Африки, включаючи заколотників-хуситів в Ємені. За даними організації, республіка продовжує і військове співробітництво з Сирією. Крім того, в ООН вважають, що КНДР порушувала заборону на експорт текстильної продукції, експортувавши з жовтня 2017 року по березень 2018 року таких товарів на суму понад 100 млн доларів.
У постпредст-ві КНДР при ООН агентству не надали коментарів.
Як повідомляв УНН, Китай схвалює зміну стратегічного курсу КНДР з акцентом на економіку.