В ООН одобрили резолюцию относительно оккупированных РФ регионов Грузии соавторства Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Украина приветствует принятие резолюции Генассамблеи ООН о защите прав внутренне перемещенных лиц и беженцев из оккупированных Россией регионов Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН, передает УНН.
"Как один из основных соавторов мы приветствуем принятие резолюции Генассамблеи ООН о защите прав внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии, Грузия", - отмечают в представительстве.
Украинские дипломаты отметили, что Российская Федерация должна прекратить нарушения прав человека и оккупацию этих регионов Грузии.
Напомним, летом Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня на время пандемии COVID-19.