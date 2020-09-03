В ООН схвалили резолюцію щодо окупованих РФ регіонів Грузії за співавторства України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Україні вітає схвалення резолюції Генасамблеї ООН про захист прав внутрішньо переміщених осіб та біженців із окупованих Росією регіонів Абхазії та Південної Осетії. Про це інформує Постійне представництво України при ООН, передає УНН.
“Як один із основних співавторів ми вітаємо схвалення резолюції Генасамблеї ООН про захист прав внутрішньо переміщених осіб та біженців із Абхазії та Південної Осетії, Грузія”, — зазначають в представництві.
Українські дипломати наголосили, що Російська Федерація має припинити порушення прав людини та окупацію цих регіонів Грузії.
Нагадаємо, влітку Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію щодо глобального припинення вогню на час пандемії COVID-19.