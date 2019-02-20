В ООН началась дискуссия по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Только что в Нью-Йорке началось заседание Генеральной Ассамблеи ООН по пункту 67 ее повестки дня "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", передает корреспондент УНН.
В заседании принимает участие Президент Украины Петр Порошенко.
Отметим, включение пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в повестку дня ГА ООН было инициировано Украиной перед началом нынешней 73-й сессии, и проведение дебатов на эту тему станет первым комплексным рассмотрением в рамках ГА ООН вопрос российской агрессии против украинского государства.
Как сообщал УНН, Украина ожидает, что обсуждение четко покажет позицию государств-членов ООН и международного сообщества в целом относительно агрессивных действий России, а также консолидирует позицию мира в поддержку Украины и определит пути прекращения агрессии, освобождение оккупированных территорий и привлечения агрессора к ответственности за совершенные им международно-противоправные деяния.