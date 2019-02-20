В ООН розпочалась дискусія щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Щойно у Нью-Йорку розпочалось засідання Генеральної Асамблеї ООН з пункту 67 її порядку денного "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", передає кореспондент УНН.
У засіданні бере участь Президент України Петро Порошенко.
Зазначимо, включення пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України" до порядку денного ГА ООН було ініційоване Україною перед початком нинішньої 73-ї сесії, і проведення дебатів на цю тему стане першим комплексним розглядом у рамках ГА ООН питання російської агресії проти української держави.
Як повідомляв УНН, Україна очікує, що обговорення чітко покаже позицію держав-членів ООН і міжнародного співтовариства в цілому стосовно агресивних дій Росії, а також консолідує позицію світу на підтримку України і окреслить шляхи припинення агресії, звільнення окупованих територій та притягнення агресора до відповідальності за вчинені ним міжнародно-протиправні діяння.