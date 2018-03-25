В ООН назвали ТОП-5 самых распространенных языков

"Самый распространенный язык в мире - английский. На нем говорит 1,5 миллиарда жителей планеты. Но только для 375 млн он является родным. В первой пятерке также китайский, хинди, испанский и французский", - говорится в сообщении.

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Напомним, Президент Франции Эммануэль Жан-Мишель-Фредерик Макрон призвал франкоязычные страны продвигать французский в качестве "мирового языка".

Самый распространенный язык в мире - английский. На нем говорит 1,5 миллиарда жителей планеты. Но только для 375 миллионов он является родным. В первой пятерке также китайский, хинди, испанский и французский. pic.twitter.com/0mMIOGEf26