В ООН назвали ТОП-5 самых распространенных языков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В ООН назвали пятерку самых распространенных языков в мире. На первом месте - английский, передает УНН.
"Самый распространенный язык в мире - английский. На нем говорит 1,5 миллиарда жителей планеты. Но только для 375 млн он является родным. В первой пятерке также китайский, хинди, испанский и французский", - говорится в сообщении.
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Напомним, Президент Франции Эммануэль Жан-Мишель-Фредерик Макрон призвал франкоязычные страны продвигать французский в качестве "мирового языка".
Самый распространенный язык в мире - английский. На нем говорит 1,5 миллиарда жителей планеты. Но только для 375 миллионов он является родным. В первой пятерке также китайский, хинди, испанский и французский. pic.twitter.com/0mMIOGEf26- ООН (@UnitedNationsRU) 25 марта 2018