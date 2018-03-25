В ООН назвали ТОП-5 найпоширеніших мов
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В ООН назвали п'ятірку найпоширеніших мов у світі. На першому місці - англійська, передає УНН.
"Найпоширеніша мова в світі - англійська. Нею говорить 1,5 мільярда жителів планети. Але тільки для 375 мільйонів вона є рідною. У першій п'ятірці також китайський, хінді, іспанська та французька", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, Президент Франції Еммануель Жан-Мішель-Фредерік Макрон закликав франкомовні країни просувати французьку в якості "світової мови".
Самый распространенный язык в мире - английский. На нем говорит 1,5 миллиарда жителей планеты. Но только для 375 миллионов он является родным. В первой пятерке также китайский, хинди, испанский и французский. pic.twitter.com/0mMIOGEf26— ООН (@UnitedNationsRU) 25 березня 2018 р.