В оккупированном Крыму перенесли заседание суда в отношении члена Меджлиса М.Маушева
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В оккупированном Крыму заседание суда в отношении члена Меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Маушев перенесли на 2 ноября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев, передает УНН.
"Судебное заседание по административному делу Мустафы Маушев в связи с болезнью судьи переносится на 13.00 второго ноября", - написал З.Смедляев.
Напомним, суд по делу М.Маушева был перенесен с 20 на 25 октября.
Как сообщалось ранее, члена Меджлиса хотят судить за посещение Ильми Умерова в связи с его выпиской из психиатрической клиники, а также за поздравления председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова с днем рождения.
Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".