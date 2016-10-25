В окупованому Криму перенесли засідання суду щодо члена Меджлісу М.Маушева

“Судове засідання в адміністративній справі Мустафи Маушева у зв’язку з хворобою судді переноситься на 13.00 другого листопада”, — написав З.Смедляєв.

Нагадаємо, суд у справі М.Маушева був перенесений із 20 на 25 жовтня.

Як повідомлялось раніше, члена Меджлісу хочуть судити за відвідування Ільмі Умерова у зв’язку з його випискою з психіатричної клініки, а також за привітання голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова з днем народження.

Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.