В оккупированном Крыму бывший сотрудник ГАИ сбил детей из-за "плохого настроения"

Сообщается, что виновник ДТП неоднократно садился за руль пьяным, вел себя агрессивно и заявлял о связях с МВД. При этом такое поведение постоянно "сходило ему с рук", рассказала собеседница агентства.

В субботу легковая машина ВАЗ-2106 наехала на семерых подростков. Четверых госпитализировали, остальным оказали помощь на месте. По предварительной версии, водитель был пьян. Следователи проводят проверку.

Очевидец событий рассказала, что водитель сознательно пошел на таран.

"Я услышала, как за спиной ревет машина, не успела обернуться, как бежевые "Жигули" врезались в детей, идущих по обочине. Подростки разлетелись в разные стороны, некоторые даже встать не могли, а водитель вылез из машины явно в нетрезвом состоянии и сказал, что ему все равно и он сделал это специально, потому что не в настроении. После того как на место происшествия прибыли сотрудники полиции, они с ним поздоровались за руку, вели дружескую беседу и демонстрировали всяческое расположение", - рассказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Запорожье маршрутка сбила пешехода