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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 10815 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 24473 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100873 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110433 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130983 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106621 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108219 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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В оккупированном Крыму бывший сотрудник ГАИ сбил детей из-за "плохого настроения"

В оккупированном Крыму бывший сотрудник ГАИ сбил детей из-за "плохого настроения"

Киев  •  УНН

 • 8644 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Детей в Красноперекопском районе оккупированного Крыма сбил бывший сотрудник ГАИ, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что виновник ДТП неоднократно садился за руль пьяным, вел себя агрессивно и заявлял о связях с МВД. При этом такое поведение постоянно "сходило ему с рук", рассказала собеседница агентства.

В субботу легковая машина ВАЗ-2106 наехала на семерых подростков. Четверых госпитализировали, остальным оказали помощь на месте. По предварительной версии, водитель был пьян. Следователи проводят проверку.

Очевидец событий рассказала, что водитель сознательно пошел на таран.

"Я услышала, как за спиной ревет машина, не успела обернуться, как бежевые "Жигули" врезались в детей, идущих по обочине. Подростки разлетелись в разные стороны, некоторые даже встать не могли, а водитель вылез из машины явно в нетрезвом состоянии и сказал, что ему все равно и он сделал это специально, потому что не в настроении. После того как на место происшествия прибыли сотрудники полиции, они с ним поздоровались за руку, вели дружескую беседу и демонстрировали всяческое расположение", - рассказала она.

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