В окупованому Криму колишній співробітник ДАІ збив дітей через "поганий настрій"

Повідомляється, що винуватець ДТП неодноразово сідав за кермо п'яним, поводився агресивно і заявляв про зв'язки з МВС. При цьому така поведінка постійно "сходило йому з рук", розповіла співрозмовниця агентства.

У суботу легкова машина ВАЗ-2106 наїхав на сімох підлітків. Чотирьох госпіталізували, решті надали допомогу на місці. За попередньою версією, водій був п'яний. Слідчі проводять перевірку.

Очевидець подій розповіла, що водій свідомо пішов на таран.

"Я почула, як за спиною реве машина, не встигла обернутися, як бежеві" Жигулі "врізалися в дітей, що йдуть по узбіччю. Підлітки розлетілися в різні боки, деякі навіть встати не могли, а водій виліз з машини явно в нетверезому стані і сказав , що йому все одно і він зробив це спеціально, тому що не в настрої. Після того як на місце події прибули співробітники поліції, вони з ним привіталися за руку, вели дружню бесіду і демонстрували всіляке розташування ", - розповіла вона.

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