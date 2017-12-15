В Оксфорде назвали слово года - "youthquake"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Составители Оксфордского словаря назвали словом 2017 года "youthquake" - значительные культурные, политические или социальные изменения, возникающие в результате действий или влияния молодежи, передает УНН со ссылкой на Oxford dictionaries.
Редакторы словаря зафиксировали пятикратный рост его употребления в 2017 году по сравнению с прошлым годом.
Слово "youthquake" образовано из слов "earthquake" (землетрясение) и "youth" (молодежь). Его впервые использовала в 1965 году главный редактор Vogue Диана Вриланд, говоря об изменениях в моде и музыке.
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В 2017 году это слово часто употребляли в Великобритании в июне в связи с неудачным выступлением консерваторов на выборах в парламент - удачный результат лейбористов связали именно с молодежным голосованием.
В сентябре состоялся второй пик употребления "youthquake" на выборах в Новой Зеландии.
Среди других претендентов на слово года были: "antifa", "broflake", "kompromat", "unicorn".