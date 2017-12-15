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10 марта, 17:10 • 105532 просмотра

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106680 просмотра

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В Оксфорде назвали слово года - "youthquake"

В Оксфорде назвали слово года - "youthquake"

Киев  •  УНН

 • 20524 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Составители Оксфордского словаря назвали словом 2017 года "youthquake" - значительные культурные, политические или социальные изменения, возникающие в результате действий или влияния молодежи, передает УНН со ссылкой на Oxford dictionaries.

Редакторы словаря зафиксировали пятикратный рост его употребления в 2017 году по сравнению с прошлым годом.

Слово "youthquake" образовано из слов "earthquake" (землетрясение) и "youth" (молодежь). Его впервые использовала в 1965 году главный редактор Vogue Диана Вриланд, говоря об изменениях в моде и музыке.

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В 2017 году это слово часто употребляли в Великобритании в июне в связи с неудачным выступлением консерваторов на выборах в парламент - удачный результат лейбористов связали именно с молодежным голосованием.

В сентябре состоялся второй пик употребления "youthquake" на выборах в Новой Зеландии.

Среди других претендентов на слово года были: "antifa", "broflake", "kompromat", "unicorn".

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