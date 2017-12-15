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В Оксфорді назвали слово року - "youthquake"

В Оксфорді назвали слово року - "youthquake"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Укладачі Оксфордського словника назвали словом 2017 року “youthquake” — значні культурні, політичні або соціальні зміни, що виникають в результаті дій чи впливу молоді, передає УНН з посиланням на Oxford dictionaries.

Редактори словника зафіксували п’ятикратне зростання його вживання в 2017 році в порівнянні з минулим роком.

Слово “youthquake” утворене з слів “earthquake” (землетрус) і “youth” (молодь). Його вперше використовувала в 1965 році головний редактор Vogue Діана Вріланд, кажучи про зміни в моді та музиці.

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У 2017 році це слово часто вживали в Великобританії в червні в зв’язку з невдалим виступом консерваторів на виборах до парламенту — вдалий результат лейбористів зв’язали саме з молодіжним голосуванням.

У вересні відбувся другий пік вживання “youthquake” під час виборів в Новій Зеландії.

Серед інших претендентів на слово року: “antifa”, “broflake”, “kompromat”, “unicorn”.

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