В оккупированном Севастополе пылает: в соцсетях распространяется видео
Как сообщают соцсети, пожар вспыхнул в дачном районе на мысе Фиолент.
В Киеве отметили одну из лучших служебных собак
В Киеве почтили кинологов и служебных собак, в частности капитана полиции Виталия Литвина и его собаку Кейт, за их роль в обеспечении безопасности и обороны.
В Германии пьяный Санта Клаус, развозя рождественские подарки, врезался на авто в дом
Пьяный мужчина, переодетый Сантой, врезался в дом в Аммерне, Германия, но подарки не пострадали; полиция изъяла у него водительские права.
Около 600 религиозных учреждений перешли в ПЦУ с начала большой войны
С начала войны 589 украинских религиозных громад перешли из Московского Патриархата в Православную Церковь Украины. 8193 церкви, которые до сих пор связаны с москвой, действуют в Украине без необходимого изменения названия.
Рождество побеждает: в Киеве во время воздушной тревоги пели колядки в метро
Колядники пели в киевском метро во время воздушной тревоги, чтобы поднять настроение и собрать средства для военных.
"Рождество с Украиной": украинцы организовали благотворительные ярмарки в поддержку ВСУ в 11 странах Европы
Украинские предприниматели-переселенцы и социальные волонтеры провели благотворительные ярмарки "Рождество с Украиной" в 11 странах Европы, собирая средства на оборону Украины, продавая изделия народных промыслов и иллюстрации.
Призывы к миру и против "торговли оружием": что заявил Папа Франциск в рождественском послании
Папа Франциск осудил торговлю оружием и подчеркнул необходимость мира, обращая внимание на войну рф в Украине, а также конфликты и войны в других регионах, и призывая сосредоточиться на спасении жизни, а не на прибыли.
Требуют открыть списки избирателей: в Белграде студенты заблокировали движение в центре города
Белградские студенты протестуют за прозрачные списки избирателей.
Навального отправили в колонию на Крайнем Севере
Алексей Навальный находится в отдаленной колонии за Полярным кругом, что подтвердили его адвокат и пресс-секретарь.
ДТП с грузовиком в Черновицкой области: патрульные организовали реверсное движение
По данным патрульной полиции, в Черновицкой области, недалеко от с. Недобоевцы на автодороге Н-03 Житомир - Черновцы, произошло ДТП.