В оккупированном Севастополе пылает: в соцсетях распространяется видео

Призывы к миру и против "торговли оружием": что заявил Папа Франциск в рождественском послании

Папа Франциск осудил торговлю оружием и подчеркнул необходимость мира, обращая внимание на войну рф в Украине, а также конфликты и войны в других регионах, и призывая сосредоточиться на спасении жизни, а не на прибыли.