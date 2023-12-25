В оккупированном Севастополе пылает: в соцсетях распространяется видео

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В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
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В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

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"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте
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"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте

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В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  297645 просмотра

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Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
22 декабря  •  192948 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

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Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
22 декабря  •  182607 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

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Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  214186 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

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Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
21 декабря  •  212624 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

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В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  169085 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

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21 декабря  •  151192 просмотра

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Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
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Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
21 декабря  •  133253 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

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Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  122297 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

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