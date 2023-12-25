В оккупированном Крыму столкнулись российские военные грузовики и внедорожники: есть пострадавшие

В оккупированном Крыму произошло ДТП с участием российских военных грузовиков и внедорожников. Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", есть пострадавшие, передает УНН.

По данным Telegram-канала, российские военные грузовики и внедорожники столкнулись в районе пешеходного перехода на ул. Горького в Керчи.

"В результате аварии пострадали люди, которым на месте пытаются оказать помощь", - говорится в сообщении.

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