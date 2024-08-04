Во временно оккупированном Луганске прогремело 12 взрывов. На месте хранения и ремонта российской техники возник пожар. Об этом сообщил руководитель Луганской ОГА Лысогор, пишет УНН.

Детали

По словам Лысогора, 4 августа в Луганске возник пожар на машиностроительном заводе, а перед тем в городе работали системы противовоздушной обороны.

Сегодня после обеда прозвучало 12 взрывов. Пишут о непонятном оккупантам "комбинированном хлопке". Расцвести ему позволила российская система ПВО, которая сбивает все только для телевизионных сюжетов и телеграмм-каналов. Когда доходит до дела, то в Луганске постоянно что-то случается. Вот сейчас снова пылает на площадках машиностроительного завода - написал он.

По его словам, на этом заводе захватчики ремонтируют и хранят военную технику.

Напомним

Во временно оккупированном Мариуполе возник большой пожар вблизи военной базы оккупантов в районе "Хладокомбината". По словам советника мэра, пожар видно со всего города, детонаций нет, но российские военные быстро покидают территорию.

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