В Офисе Зеленского встретились с представителями ЮНИСЕФ: подробности

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90527 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101544 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103666 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102835 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110970 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 104752 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131465 просмотра

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Соколовская встретилась с представителями социальных проектов ЮНИСЕФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В ходе мероприятия обсуждались пути решения комплекса социальных вопросов, связанных с последствиями распространения на территории Украины COVID-19", - говорится в сообщении.

В частности, основной акцент был сделан на социальной поддержке и патронате наиболее социально уязвимых категорий населения, а также на поддержке семейных форм воспитания и детей, вернувшихся в биологические семьи.

Участники встречи отметили, что актуальным вопросом в условиях пандемии является повышение статуса социальных работников, которые работают непосредственно с семьями, их соответствующего материального поощрения и обеспечения средствами индивидуальной защиты.

Отмечается, что также обсуждался вопрос реализации социальных программ, направленных на государственную поддержку указанных категорий семей.

Напомним, ЮНИСЕФ предоставит Минсоцполитики экспертную поддержку по преодолению последствий эпидемии и развитию программ защиты прав детей.

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