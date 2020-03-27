В Офісі Зеленського зустрілися з представниками ЮНІСЕФ: подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська зустрілася з представниками соціальних проектів ЮНІСЕФ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Під час заходу обговорювалися шляхи вирішення комплексу соціальних питань, пов’язаних з наслідками поширення на території України COVID-19", - сказано у повідомленні.
Зокрема, основний акцент було зроблено на соціальній підтримці та патронаті найбільш соціально вразливих категорій населення, а також на підтримці сімейних форм виховання та дітей, які повернулися в біологічні сім’ї.
Учасники зустрічі зазначили, що нагальним питанням в умовах пандемії є підвищення статусу соціальних працівників, які працюють безпосередньо з родинами, їхнього відповідного матеріального заохочення та забезпечення засобами індивідуального захисту.
Зазначається, що також обговорювалося питання реалізації соціальних програм, спрямованих на державну підтримку зазначених категорій сімей.
Нагадаємо, ЮНІСЕФ надасть Мінсоцполітики експертну підтримку щодо подолання наслідків епідемії та розвитку програм захисту прав дітей.