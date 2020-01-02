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В одном из штатов Австралии объявили ЧП из-за природных пожаров

В одном из штатов Австралии объявили ЧП из-за природных пожаров

Киев  •  УНН

 • 12014 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Австралийский штат Новый Южный Уэльс объявил о чрезвычайном положении и может начать принудительную эвакуацию в связи с природными пожарами, передает УНН со ссылкой на CNN.

Так, в четверг премьер Нового Южного Уэльса Гладис Береджиклян заявила, что объявление о чрезвычайном положении вступит в силу утром в пятницу, поскольку ожидается, что в субботу погодные условия значительно ухудшатся, что еще больше усилит пожарную опасность.

Бережиклян сказала, что жителей могут принудительно эвакуировать для обеспечения безопасности людей. В четверг эвакуация уже началась.

"Это будут опасные условия. Не будьте в этом районе в субботу", - предупредила пожарная служба.

Сообщается, что в результате пожаров в среду погибли семь человек.

Кроме того, по данным CNN, на сегодняшний день в результате пожаров по всей стране погибли 17 человек, при этом основной ущерб был нанесен в штате Новый Южный Уэльс. По данным государственной пожарной службы, по всему штату было разрушено около 1300 домов, а еще 442 - повреждены.

Как сообщал УНН, во время празднования прихода нового года в Австралии - в Сиднее - собрали миллион долларов для общин, пострадавших от лесных пожаров.

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