В одному зі штатів Австралії оголосили НС через природні пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Австралійський штат Новий Південний Уельс оголосив про надзвичайний стан і може почати примусову евакуацію у зв'язку з природними пожежами, передає УНН з посиланням на CNN.
Так, у четвер прем'єр Нового Південного Уельсу Гладіс Береджіклян заявила, що оголошення про надзвичайний стан вступить в силу вранці в п'ятницю, оскільки очікується, що в суботу погодні умови значно погіршаться, що ще більше посилить пожежну небезпеку.
Бережіклян сказала, що жителів можуть примусово евакуйовувати для забезпечення безпеки людей. У четвер евакуація вже почалася.
"Це будуть небезпечні умови. Не будь в цьому районі в суботу", - попередила пожежна служба.
Повідомляється, що в результаті пожеж в середу загинули семеро людей.
Окрім того, за даними CNN, на сьогоднішній день в результаті пожеж по всій країні загинуло 17 осіб, при цьому основний збиток був нанесений в штаті Новий Південний Уельс. За даними державної пожежної служби, по всьому штату було зруйновано близько 1300 будинків, а ще 442 - пошкоджено.
Як повідомляв УНН, під час святкування приходу нового року в Австралії - у Сіднеї - зібрали мільйон доларів для громад, що постраждали від лісових пожеж.