В Одесской области ГБР разоблачило начальника дежурной части, который присвоил машину с арестплощадки

Работники ГБР разоблачили чиновника который присвоил машину с арестплощадки. За это получил подозрение в незаконном завладении транспортным средством. Об этом рассказали в пресс-службе Государственного Бюро расследований, передает УНН.

Работники ГБР сообщили о подозрении должностному лицу правоохранительного органа, который решил не тратиться на собственное авто и присвоил машину с площадки арестованных автомобилей. ГБР разоблачило чиновника и изъяло автомобиль. Сейчас мужчина уволен из правоохранительных органов, ему сообщено о подозрении в незаконном завладении транспортным средством (ч. 2 ст. 289 УК Украины). - отметили в ГБР.

Детали

Как сообщили в ведомстве присвоил чужую машину себе начальник дежурной части правоохранительного органа Одесской области.

Он взял машину, которая была арестована на период досудебного расследования по делу о разбойных нападениях организованной группой.

Чужим авто мужчина пользовался почти год, при этом заменив номера на "липовые".

За такие махинации чиновнику грозит до 8 лет тюрьмы.