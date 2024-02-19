В Одесской области ГБР разоблачило начальника дежурной части, который присвоил машину с арестплощадки
Киев • УНН
Расследование ГБР установило, что работник правоохранительных органов Одесской области незаконно завладел транспортным средством, изъятым по другому делу, и пользовался им в течение года, после чего был уволен и обвинен в незаконном завладении.
Работники ГБР разоблачили чиновника который присвоил машину с арестплощадки. За это получил подозрение в незаконном завладении транспортным средством. Об этом рассказали в пресс-службе Государственного Бюро расследований, передает УНН.
Работники ГБР сообщили о подозрении должностному лицу правоохранительного органа, который решил не тратиться на собственное авто и присвоил машину с площадки арестованных автомобилей. ГБР разоблачило чиновника и изъяло автомобиль. Сейчас мужчина уволен из правоохранительных органов, ему сообщено о подозрении в незаконном завладении транспортным средством (ч. 2 ст. 289 УК Украины).
Детали
Как сообщили в ведомстве присвоил чужую машину себе начальник дежурной части правоохранительного органа Одесской области.
Он взял машину, которая была арестована на период досудебного расследования по делу о разбойных нападениях организованной группой.
Чужим авто мужчина пользовался почти год, при этом заменив номера на "липовые".
За такие махинации чиновнику грозит до 8 лет тюрьмы.
В Одесской области ГБР разоблачило начальника дежурной части, который присвоил машину с арестплощадки
Расследование ГБР установило, что работник правоохранительных органов Одесской области незаконно завладел транспортным средством, изъятым по другому делу, и пользовался им в течение года, после чего был уволен и обвинен в незаконном завладении.
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