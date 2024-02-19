На Одещині ДБР викрило начальника чергової частини, який привласнив автівку з арештмайданчика
Київ • УНН
Розслідування ДБР встановило, що працівник правоохоронних органів Одеської області незаконно заволодів транспортним засобом, вилученим за іншою справою, і користувався ним протягом року, після чого був звільнений і звинувачений у незаконному заволодінні.
Працівники ДБР викрили посадовця який привласнив автівку з арештмайданчика. За це отримав підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом. Про це розповіли у пресслужбі Державного Бюро розслідувань, передає УНН.
Працівники ДБР повідомили про підозру посадовцю правоохоронного органу, який вирішив не витрачатись на власне авто й привласнив машину з майданчика арештованих автомобілів. ДБР викрило посадовця та вилучило автомобіль. Наразі чоловік звільнений з правоохоронних органів, йому повідомлено про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 2 ст. 289 КК України).
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Як повідомили у відомстві привласнив чужу автівку собі начальник чергової частини правоохоронного органу Одещини.
Він взяв машину, що була арештувана на період досудового розслідування у справі про розбійні напади організованою групою.
Чужим авто чоловік користувався майже рік, при цьому замінивши номера на "липові".
За такі махінації чиновнику загрожує до 8 років тюрми.