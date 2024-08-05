В Одессе обновили интерактивную карту уникальных экологических и природных комплексов. В нее внесли актуальную на сегодня информацию о городских пляжах, передает УНН.

Детали

Речь идет о карте, презентованной облгосадминистрацией еще в 2022 году. Теперь на ней можно отслеживать информацию о более 80 пляжах на побережье Одессы.

Во время военного положения не все пляжи имеют официальное разрешение на посещение. Поэтому, на карте зеленым помечены пляжи, которые рекомендованы для посетителей, оранжевым - пляжи с нюансами, а красным - запрещены или не рекомендованы.

Все отметки на карте - интерактивные и имеют реальные фото.

Ознакомиться с картой можно по ссылке: https://tinyurl.com/td26a6fz

Напомним

В Одесской области продолжается купальный сезон. В начале июля в области действовало более 10 официально открытых пляжей.