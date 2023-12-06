В Одессе в День Святого Николая засветили новогоднюю елку

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
  •  109472 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
  •  114082 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Эксклюзив
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
  •  111018 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

Эксклюзив
В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
  •  116189 просмотра

В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

Эксклюзив
Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
  •  126563 просмотра

Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

Эксклюзив
Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться
5 декабря  •  119619 просмотра

Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться

Эксклюзив
Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище
5 декабря  •  112354 просмотра

Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  274305 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  242330 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  292976 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  238443 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  64698 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  238534 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  38790 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  34310 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-odesse-v-den-svyatogo-nikolaya-zasvetili-novogodnyuyu-yelku

В Одессе в День Святого Николая засветили новогоднюю елку

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 20:30  •  2575 просмотра

Read in English

В День Святого Николая в Одессе засветили главную рождественскую елку, украшенную традиционными украинскими орнаментами и национальными цветами, символизирующими единство и непобедимость. Установку 20-метровой елки для одесситов в этом году профинансировали местные предприниматели. На открытие пригласили праздничный оркестр.

В Одессе, на Дерибасовской в День Святого Николая засияла огнями главная новогодняя елка Одессы. Зеленую красавицу украсили элементами традиционного украинского орнамента и сине-желтой лентой. Об открытии сообщили в официальном телеграм канале городского совета Одессы, передает УНН.

Благодаря нашим Вооруженным Силам мы сегодня можем стоять возле этой елочки. Это-елка единения, елка несокрушимости. Безусловно, единственное, что мы хотим пожелать того, о чем мечтают все украинцы - мира и нашей Победы.

- сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.
Image

Детали

Согласно информацией Одесского городского совета высота зеленой красавицы в этом году – 20 метров, а ширина около 9 метров.

Верхушку елки одесситы увенчали Рождественской звездой. 

Image

Поздравили установка, как это обычно происходит в Одессе, с размахом. На открытые елки одесситам сыграл оркестр в рождественских костюмах.

Image

Дополнительно

Отметим, что монтаж главной городской елки Одессы начали еще 3 декабря. А завершили, как и планировалось ко Дню Святого Николая, который с этого года в Украине отмечают 6 декабря.

В горсовете подчеркнули, что средства на установку новогоднего дерева из городского бюджета не тратили. Все оплатили меценаты-одесские предприниматели.

ImageImageImage
Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Общество
В Одесі у День Святого Миколая засвітили новорічну ялинку
In Odessa, on St. Nicholas Day, a new year's tree was lit
Новости по теме

В Одессе в День Святого Николая засветили новогоднюю елку

В День Святого Николая в Одессе засветили главную рождественскую елку, украшенную традиционными украинскими орнаментами и национальными цветами, символизирующими единство и непобедимость. Установку 20-метровой елки для одесситов в этом году профинансировали местные предприниматели. На открытие пригласили праздничный оркестр.

Общество •   •  2575 просмотра
В Одессе в День Святого Николая засветили новогоднюю елку

Обсудили евроинтеграцию Украины и возможную встречу Зеленского и Орбана: глава ОП созвонился с главой МИД Венгрии

Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, обсудил с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто европейскую интеграцию и потенциальную встречу Зеленского и Орбана.

Политика •   •  9541 просмотра
Обсудили евроинтеграцию Украины и возможную встречу Зеленского и Орбана: глава ОП созвонился с главой МИД Венгрии

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

УНН решил вспомнить, кого из предателей украинского народа постигла такая же участь, кто жив-здоров скрывается в России, или же в других странах.

Политика •   •  12849 просмотра
Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Крымского активиста Шихаметова вынесли из зала заседаний российского суда на носилках - СМИ

По завершению заседания суд оставил приговор Шихаметову без изменений. Сторона защиты настаивала, что надо рассекретить свидетелей по делу и признать их показания недопустимыми.

Криминал и ЧП •   •  11577 просмотра
Крымского активиста Шихаметова вынесли из зала заседаний российского суда на носилках - СМИ

Обсудили видение экономического восстановления Украины: Ермак встретился со спецпредставительницей США Пенни Прицкер

Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, встретился со специальным представителем США Пенни Прицкер, чтобы обсудить восстановление экономики Украины и сотрудничество в оборонной промышленности.

Политика •   •  14000 просмотра
Обсудили видение экономического восстановления Украины: Ермак встретился со спецпредставительницей США Пенни Прицкер

Убийство Кивы: за экс-нардепом следили минимум три недели - росСМИ

Бывший депутат Илья Кива был убит после по меньшей мере трех недельной слежки. Его тело было найдено в Московской области. Российские следователи работают над этим делом.

Криминал и ЧП •   •  16342 просмотра
Убийство Кивы: за экс-нардепом следили минимум три недели - росСМИ

Чтобы путин не захватил Украину: Байден призвал Конгресс США одобрить помощь Киеву

Президент Байден призвал Конгресс одобрить законопроект о помощи Украине и Израилю на сумму 111 млрд долларов, отметив необходимость продолжения поддержки обороны Украины от россии.

Политика •   •  25608 просмотра
Чтобы путин не захватил Украину: Байден призвал Конгресс США одобрить помощь Киеву

Коррупция в Киевском апелляционном суде: еще одного судью отправили под стражу на два месяца

Второму судье Апелляционного суда Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2,5 млн гривен за предполагаемое получение взятки в размере 35 000 долларов.

Криминал и ЧП •   •  22743 просмотра
Коррупция в Киевском апелляционном суде: еще одного судью отправили под стражу на два месяца

США объявили о новой военной помощи Украине в размере 175 миллионов долларов - Блинкен

США объявляют о новом пакете помощи Украине в размере 175 млн долларов, включая средства противовоздушной обороны, артиллерию и противотанковое вооружение.

Война •   •  32440 просмотра
США объявили о новой военной помощи Украине в размере 175 миллионов долларов - Блинкен

Зеленский пригласил оборонные компании США создать "арсенал свободы" вместе с Украиной, что будет гарантировать глобальную безопасность будущим поколениям

Президент Украины Зеленский пригласил оборонные фирмы США сотрудничать с Украиной на конференции dfnc1: Us Edition, предусматривающей совместные усилия по созданию мощного "арсенала свободы" для глобальной безопасности.

Политика •   •  24031 просмотра
Зеленский пригласил оборонные компании США создать "арсенал свободы" вместе с Украиной, что будет гарантировать глобальную безопасность будущим поколениям