В Одессе в День Святого Николая засветили новогоднюю елку

В Одессе, на Дерибасовской в День Святого Николая засияла огнями главная новогодняя елка Одессы. Зеленую красавицу украсили элементами традиционного украинского орнамента и сине-желтой лентой. Об открытии сообщили в официальном телеграм канале городского совета Одессы, передает УНН.

Благодаря нашим Вооруженным Силам мы сегодня можем стоять возле этой елочки. Это-елка единения, елка несокрушимости. Безусловно, единственное, что мы хотим пожелать того, о чем мечтают все украинцы - мира и нашей Победы. - сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Детали

Согласно информацией Одесского городского совета высота зеленой красавицы в этом году – 20 метров, а ширина около 9 метров.

Верхушку елки одесситы увенчали Рождественской звездой.

Поздравили установка, как это обычно происходит в Одессе, с размахом. На открытые елки одесситам сыграл оркестр в рождественских костюмах.

Дополнительно

Отметим, что монтаж главной городской елки Одессы начали еще 3 декабря. А завершили, как и планировалось ко Дню Святого Николая, который с этого года в Украине отмечают 6 декабря.

В горсовете подчеркнули, что средства на установку новогоднего дерева из городского бюджета не тратили. Все оплатили меценаты-одесские предприниматели.