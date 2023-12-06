В Одессе в День Святого Николая засветили новогоднюю елку
Киев • УНН
В День Святого Николая в Одессе засветили главную рождественскую елку, украшенную традиционными украинскими орнаментами и национальными цветами, символизирующими единство и непобедимость. Установку 20-метровой елки для одесситов в этом году профинансировали местные предприниматели. На открытие пригласили праздничный оркестр.
В Одессе, на Дерибасовской в День Святого Николая засияла огнями главная новогодняя елка Одессы. Зеленую красавицу украсили элементами традиционного украинского орнамента и сине-желтой лентой. Об открытии сообщили в официальном телеграм канале городского совета Одессы, передает УНН.
Благодаря нашим Вооруженным Силам мы сегодня можем стоять возле этой елочки. Это-елка единения, елка несокрушимости. Безусловно, единственное, что мы хотим пожелать того, о чем мечтают все украинцы - мира и нашей Победы.
Детали
Согласно информацией Одесского городского совета высота зеленой красавицы в этом году – 20 метров, а ширина около 9 метров.
Верхушку елки одесситы увенчали Рождественской звездой.
Поздравили установка, как это обычно происходит в Одессе, с размахом. На открытые елки одесситам сыграл оркестр в рождественских костюмах.
Дополнительно
Отметим, что монтаж главной городской елки Одессы начали еще 3 декабря. А завершили, как и планировалось ко Дню Святого Николая, который с этого года в Украине отмечают 6 декабря.
В горсовете подчеркнули, что средства на установку новогоднего дерева из городского бюджета не тратили. Все оплатили меценаты-одесские предприниматели.
В Одессе в День Святого Николая засветили новогоднюю елку
В День Святого Николая в Одессе засветили главную рождественскую елку, украшенную традиционными украинскими орнаментами и национальными цветами, символизирующими единство и непобедимость. Установку 20-метровой елки для одесситов в этом году профинансировали местные предприниматели. На открытие пригласили праздничный оркестр.
Обсудили евроинтеграцию Украины и возможную встречу Зеленского и Орбана: глава ОП созвонился с главой МИД Венгрии
Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, обсудил с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто европейскую интеграцию и потенциальную встречу Зеленского и Орбана.
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
УНН решил вспомнить, кого из предателей украинского народа постигла такая же участь, кто жив-здоров скрывается в России, или же в других странах.
Крымского активиста Шихаметова вынесли из зала заседаний российского суда на носилках - СМИ
По завершению заседания суд оставил приговор Шихаметову без изменений. Сторона защиты настаивала, что надо рассекретить свидетелей по делу и признать их показания недопустимыми.
Обсудили видение экономического восстановления Украины: Ермак встретился со спецпредставительницей США Пенни Прицкер
Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, встретился со специальным представителем США Пенни Прицкер, чтобы обсудить восстановление экономики Украины и сотрудничество в оборонной промышленности.
Убийство Кивы: за экс-нардепом следили минимум три недели - росСМИ
Бывший депутат Илья Кива был убит после по меньшей мере трех недельной слежки. Его тело было найдено в Московской области. Российские следователи работают над этим делом.
Чтобы путин не захватил Украину: Байден призвал Конгресс США одобрить помощь Киеву
Президент Байден призвал Конгресс одобрить законопроект о помощи Украине и Израилю на сумму 111 млрд долларов, отметив необходимость продолжения поддержки обороны Украины от россии.
Коррупция в Киевском апелляционном суде: еще одного судью отправили под стражу на два месяца
Второму судье Апелляционного суда Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2,5 млн гривен за предполагаемое получение взятки в размере 35 000 долларов.
США объявили о новой военной помощи Украине в размере 175 миллионов долларов - Блинкен
США объявляют о новом пакете помощи Украине в размере 175 млн долларов, включая средства противовоздушной обороны, артиллерию и противотанковое вооружение.
Зеленский пригласил оборонные компании США создать "арсенал свободы" вместе с Украиной, что будет гарантировать глобальную безопасность будущим поколениям
Президент Украины Зеленский пригласил оборонные фирмы США сотрудничать с Украиной на конференции dfnc1: Us Edition, предусматривающей совместные усилия по созданию мощного "арсенала свободы" для глобальной безопасности.