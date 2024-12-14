В Одессе прогремел взрыв после предупреждения об угрозе баллистики

В Одессе был слышен взрыв, сообщил мэр города Геннадий Труханов, пишет УНН.

Детали

"В городе слышен взрыв!" - сообщил Труханов в Telegram.

Перед этим ВС ВСУ сообщили об "угрозе применения баллистического вооружения из Крыма, в областях, где объявлена тревога".

В Одесской и ряде других областей - воздушная тревога.

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