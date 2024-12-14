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Над Украиной сбили 58 дронов, 72 не достигли целей во время ночной атаки рф

Над Украиной сбили 58 дронов, 72 не достигли целей во время ночной атаки рф

Киев  •  УНН

 • 10293 просмотра

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россия атаковала Украину 132 дронами из разных регионов рф. Силы обороны сбили 58 БпЛА, 72 не достигли целей, а 2 вернулись в россию.

россия ночью атаковала Украину 132 дронами, сбито 58 беспилотников, 72 не достигли целей, а 2 вернулись в россию, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 14 декабря противник атаковал Украину ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово - рф. Всего в ударе применены 132 вражеских БПЛА.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 58 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 72 вражеских беспилотника не достигли своих целей (локационно потеряны), два - вернулось в россию

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Зачем россия бьет по энергетике Украины: выводы ISW14 дек. 2024, 06:12 • 14800 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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