В Одессе мужчину, закрывшегося в парикмахерской с людьми, доставили в полицейское отделение, оружия не обнаружено - полиция
Киев • УНН
Неизвестный закрылся в парикмахерской Хаджибейского района Одессы с работницей и посетителем. Полиция открыла дверь, никто не пострадал, оружия не обнаружено.
В Одессе мужчина закрылся в парикмахерской с людьми и отказывался открывать дверь, угроз не выдвигал, правоохранители открыли дверь и доставили мужчину, в дальнейшем его, вероятно, передадут медикам, сообщили в ГУНП в Одесской области в среду, пишет УНН.
Детали
Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента в парикмахерской в Хаджибейском районе Одессы.
Сообщение о том, что неизвестный закрылся в помещении парикмахерской с работницей салона и посетителем, поступило на спецлинию 102 сегодня утром. Угроз в отношении людей, находящихся в помещении, он не выдвигал, но дверь открывать отказывался. Впоследствии правоохранители открыли дверь
Как отмечается, "в результате действий мужчины никто из присутствующих в помещении не пострадал, жизни и здоровью людей не был причинен вред".
"Никаких опасных предметов, в том числе оружия, у гражданина не было обнаружено. Сейчас мужчина доставлен в территориальное подразделение полиции, с ним общаются правоохранители. В дальнейшем его, вероятно, передадут медикам", - сообщили в полиции.
В Одессе вооруженный мужчина захватил заложников в парикмахерской08.07.26, 11:00 • 3446 просмотров