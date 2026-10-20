В Одессе мужчина ранил военнослужащего ТЦК и пытался его сбить

В Одессе 20 октября мужчина, находившийся в розыске за нарушение правил воинского учета, во время проверки документов ранил военнослужащего ТЦК в шею и попытался совершить на него наезд на автомобиле. Нападавшего задержали, а пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел на одном из блокпостов, где работала совместная группа оповещения в составе военнослужащих территориального центра комплектования и сотрудников Национальной полиции. По информации ТЦК, водитель автомобиля пытался скрыться и создал аварийную ситуацию.

После остановки транспортного средства правоохранители начали устанавливать личность мужчины. Выяснилось, что он находится в розыске из-за нарушения правил воинского учета. Во время проверки водитель начал оказывать активное сопротивление.

Военнослужащего госпитализировали, нападавшего задержали

По данным Одесского областного ТЦК, мужчина нанес военнослужащему ранение в область шеи предметом, внешне похожим на нож. После этого он попытался наехать на него автомобилем.

Пострадавшего военнослужащего оперативно доставили в медицинское учреждение. Там ему оказали необходимую помощь, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Подозреваемого нападавшего задержали непосредственно на месте происшествия. Правоохранители начали следственные действия, по результатам которых должны определить правовую квалификацию его действий.

В Одесском областном ТЦК и СП осудили нападение на военнослужащего при исполнении служебных обязанностей. В ведомстве подчеркнули, что насилие в отношении представителей Вооруженных сил Украины недопустимо и влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с законодательством.

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