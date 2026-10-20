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В Одесі чоловік поранив військовослужбовця ТЦК та намагався його збити

Київ • УНН

 • 672 перегляди

На блокпості водій, який був у розшуку, поранив військового ТЦК предметом, схожим на ніж. Нападника затримали, постраждалого госпіталізували.

В Одесі чоловік поранив військовослужбовця ТЦК та намагався його збити

В Одесі 20 жовтня чоловік, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку, під час перевірки документів поранив військовослужбовця ТЦК у шию та спробував здійснити наїзд на нього автомобілем. Нападника затримали, а постраждалого госпіталізували. Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався на одному з блокпостів, де працювала спільна група оповіщення у складі військовослужбовців територіального центру комплектування та працівників Національної поліції. За інформацією ТЦК, водій автомобіля намагався втекти та створив аварійну ситуацію.

Після зупинки транспортного засобу правоохоронці почали встановлювати особу чоловіка. З'ясувалося, що він перебуває в розшуку через порушення правил військового обліку. Під час перевірки водій почав чинити активний опір.

Військовослужбовця госпіталізували, нападника затримали

За даними Одеського обласного ТЦК, чоловік завдав військовослужбовцю поранення в ділянку шиї предметом, зовні схожим на ніж. Після цього він спробував наїхати на нього автомобілем.

Постраждалого військового оперативно доправили до медичного закладу. Там йому надали необхідну допомогу, наразі він перебуває під наглядом лікарів.

Підозрюваного нападника затримали безпосередньо на місці події. Правоохоронці розпочали слідчі дії, за результатами яких мають визначити правову кваліфікацію його дій.

В Одеському обласному ТЦК та СП засудили напад на військовослужбовця під час виконання службових обов'язків. У відомстві наголосили, що насильство щодо представників Збройних сил України є неприпустимим і тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до законодавства.

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Степан Гафтко

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