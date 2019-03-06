В одесский порт вошли военные корабли Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В порт Одессы зашли два корабля военно-морских сил Турции в рамках ежегодных учений "Голубая родина", которые продлятся до 8 марта. Об этом сообщила гражданска организация "Суспільне Око" в Facebook, передает УНН.
Один из турецких кораблей - фрегат TCG Barbaros - построен в Германии и принят на вооружение в 1997 году. Он 117 м в длину и 15 м в ширину, на его борту - ракетное, артиллерийское и зенитное вооружение, а также боевой вертолет.
Турецкий катер TCG Marti имеет 58 м в длину и 7,6 м в ширину. Он вооружен 76-мм артиллерийской установкой и 35-мм зенитными пушками. Также на катере установлены американские противокорабельные ракеты "Гарпун".
Уже сегодня все желающие смогут посетить турецкие боевые корабли с 14:00 до 17:00. Посещение будет возможно до 7 марта.
Напомним, в Госдепе США заявили о регулярном отправления своих военных кораблей в Одессу.