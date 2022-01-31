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15 марта, 19:03 • 105884 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141314 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122177 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115783 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104166 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101150 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91703 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
В Одесской области за сутки обнаружили 1412 больных коронавирусом

В Одесской области за сутки обнаружили 1412 больных коронавирусом

Киев • УНН

 • 14004 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. 1412 случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Одесской области по данным на 31 января. Пять человек умерло, 210 выздоровели, передает УНН со ссылкой на данные Департамента здравоохранения Одесской ОГА.

Детали

Всего за время пандемии в Одесской области заболел 261581 человек, 5718 из них умерли, 232 336 выздоровели.

С начала вакцинальной кампании в Одесской области сделали 1,6 млн прививок, из которых 823 тыс. — первой дозой, 806 тыс. — второй, 520 — дополнительной и 11 тыс. — бустерной.

Отметим, что в регионе максимальное количество больных за все время пандемии зафиксировано в пятницу 28 января — 2406 человек.

В начале января суточная заболеваемость коронавирусом в области составляла менее 100 человек.

В декабре максимальная суточная заболеваемость в регионе достигала уровня 862 случаев.

В ноябре суточная заболеваемость в области держалась на уровне полутора тысяч.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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