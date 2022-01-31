В Одеській області за добу виявили 1412 хворих на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. 1412 випадків зараження COVID-19 зафіксовано на Одещині за даними на 31 січня. П'ятеро людей померло, 210 одужали, передає УНН з посиланням на дані департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА.
Деталі
Усього за час пандемії на Одещині захворіла 261581 особа, 5718 з них померли, 232 336 одужали.
З початку вакцинальної кампанії на Одещині зробили 1,6 млн щеплень, з яких 823 тис. — першою дозою, 806 тис. — другою, 520 — додатковою та 11 тис. — бустерною.
Зазначимо, що в регіоні максимальну кількість хворих за весь час пандемії зафіксовано у п'ятницю 28 січня – 2406 осіб.
На початку січня добова захворюваність на коронавірус в області становила менше ніж 100 осіб.
У грудні максимальна добова захворюваність у регіоні сягнула рівня 862 випадків.
У листопаді добова захворюваність в області трималася на рівні півтори тисячі.