В Одесской области через "єРоботу" выдали гранты на более чем 11 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В Одесской области в рамках госпрограммы «єРобота» выдано 48 грантов на общую сумму 11,2 млн грн. Об этом в ходе брифинга рассказал в.и.о. директора Департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской ОГА Алексей Дмитренко, передает УНН.
Детали
Госпрограмму “єРобота” запустили в июле 2022 года. Она направлена на развитие малого и среднего предпринимательства, а также стимулирования создания рабочих мест.
Стать участником программы можно через портал “Дія”.
“Для этого нужно на портале „Дія“ подать заявку, к этой заявке прикрепить бизнес-план. Уполномоченный банк „Ощадбанк“ проверит вашу деловую репутацию и вас пригласят на собеседование в Государственный центр занятости”, — рассказал Дмитренко.
После получения гранта участник должен создать минимум 1 рабочее место, стабильно работать в течение трех лет и платить налоги.