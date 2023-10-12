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В Одесской области через "єРоботу" выдали гранты на более чем 11 млн грн

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КИЕВ. 12 октября. УНН. В Одесской области в рамках госпрограммы «єРобота» выдано 48 грантов на общую сумму 11,2 млн грн. Об этом в ходе брифинга рассказал в.и.о. директора Департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской ОГА Алексей Дмитренко, передает УНН.

Детали

Госпрограмму “єРобота” запустили в июле 2022 года. Она направлена на развитие малого и среднего предпринимательства, а также стимулирования создания рабочих мест.

Стать участником программы можно через портал “Дія”.

“Для этого нужно на портале „Дія“ подать заявку, к этой заявке прикрепить бизнес-план. Уполномоченный банк „Ощадбанк“ проверит вашу деловую репутацию и вас пригласят на собеседование в Государственный центр занятости”, — рассказал Дмитренко.

После получения гранта участник должен создать минимум 1 рабочее место, стабильно работать в течение трех лет и платить налоги.

Украинские Национальные Новости

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