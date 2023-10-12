В Одеській області через "єРоботу" видали гранти на понад 11 млн грн

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Держпрограму “єРобота” запустили у липні 2022 року. Вона спрямована на розвиток малого і середнього підприємництва, а також стимулювання створення робочих місць.

Стати учасником програми можна через портал “Дія”.

“Для цього потрібно на порталі „Дія“ подати заявку, до цієї заявки прикріпити бізнес-план. Уповноважений банк „Ощадбанк“ перевірить вашу ділову репутацію і вас запросять на співбесіду до Державного центру зайнятості”, — розповів Дмитренко.

Після отримання гранту учасник має створити мінімум 1 робоче місце, стабільно працювати протягом трьох років і сплачувати податки.