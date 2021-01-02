В Одесской области 6-летний мальчик получил огнестрельное ранение лица

"Мальчик с огнестрельным ранением челюсти по месту жительства доставлен в районную больницу 1 января. Состояние ребенка пока стабильное, угрозы ее жизни нет", - сообщили в полиции.

Из дома раненого ребенка, где он проживает с семьей, полицейские изъяли три единицы охотничьего оружия с соответствующими разрешениями, которое на момент изъятия находилось в сейфе. Сейчас назначен ряд экспертиз, правоохранителям предстоит установить обстоятельства ранения ребенка.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации статьи 264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.