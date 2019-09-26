В Одесский аэропорт прибудут 13 чартерных рейсов с паломниками-хасидами
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Международный аэропорт “Одесса” ожидает прибытия около 3 тысяч верующих-хасидов в течение 25-27 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда, передает УНН.
“Пограничники Одесского отряда ожидают самые большие группы хасидов с 25-27 сентября. В частности, вчера стражи границы оформили почти 1900 паломников. Всего в одесские „воздушные ворота“ ожидается прибытие 13 чартерных рейсов почти с 3 тысячами верующих”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что с целью содействия быстрому и качественному оформлению хасидов, для их оформления по прибытию в Одессу пограничники выделили дополнительный персонал и мобильные группы.
Напомним, что паломников-хасидов с ребенком запретили въезд в Украину.