В Одеський аеропорт прибудуть 13 чартерних рейсів з паломниками-хасидами
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Міжнародний аеропорт “Одеса” очікує на прибуття майже 3 тисяч вірян-хасидів впродовж 25-27 вересня. Про це повідомили у пресслужбі Одеського прикордонного загону, передає УНН.
“Прикордонники Одеського загону очікують найбільші групи хасидів з 25-27 вересня. Зокрема, учора стражі кордону оформили майже 1900 паломників. Загалом до одеських „повітряних воріт“ очікується прибуття 13 чартерних рейсів майже з 3 тисячами вірян”, — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що з метою сприяння швидкому та якісному оформленню хасидів, для їх оформлення по прибуттю в Одесу прикордонники виділили додатковий персонал та мобільні групи.
Нагадаємо, що паломнику-хасиду з дитиною заборонили в’їзд в Україну.