Женщину в Одессе приковали за шею к стене

"Сегодня днем полицейские получили информацию, что в Малиновском районе города в частном доме кричит женщина. На месте вызова правоохранители заметили женщину, которая находилась в доме и просила о помощи. Она была прикована цепью за шею к стене. Поскольку существовала угроза жизни и здоровью человека, полицейские через окно проникли в помещение. Патрульные, совместно со спасателями, которые срочно прибыли на вызов, освободили заложницу. 27-летнюю пострадавшую передали медикам", - отметили в полиции.

На место происшествия вызвали следователей для выяснения всех обстоятельств. Сейчас следователи принимают первоочередные мероприятия по установлению и задержанию лица причастного к совершению преступления.

Как сообщал УНН, полиция задержала злоумышленников, которые приковали цепью одессита.