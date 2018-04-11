Жінку в Одесі прикували за шию до стіни

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ОДЕСА-КИЇВ. 11 квітня. УНН. В Одесі патрульні визволили жінку, яку незаконно позбавили волі. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Одеської області.

“Сьогодні вдень, поліцейські отримали інформацію, що у Малиновському районі міста в приватному будинку кричить жінка. На місці виклику правоохоронці помітили жінку, яка знаходилась у помешканні та просила про допомогу. Вона була прикута ланцюгом за шию до стіни. Оскільки існувала загроза життю та здоров’ю людини, поліцейські через вікно проникли до приміщення. Патрульні, спільно з рятувальниками, які терміново прибули на виклик, визволили заручницю. 27-річну потерпілу передали медикам”, — зазначили у поліції.

На місце події викликали слідчих для з’ясування усіх обставин. Наразі слідчі приймають першочергові заходи щодо встановлення та затримання особи причетної до скоєння злочину.

Як повідомляв УНН, поліція затримала зловмисників, які прикували ланцюгом одесита.

Українські Національні Новини

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