В Одессе женщина, инфицированная коронавирусом, находилась в обычной больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Женщина, у которой обнаружили коронавирус COVID-19, восемь дней находилась с пневмонией в Одесской городской больнице №10. Об этом сообщает со ссылкой на основательница БФ "Корпорация монстров", куратор Антикризисного штаба по взаимодействию с больницами Екатерина Ножевникова в Facebook.
"В 10 больнице женщина с пневмонией лежала 8 дней. Переведена в инфекционку, подтвержденный COVID-19", - написала Ножевникова.
Напомним, в Одесской области подтвердился еще один случай заболевания коронавирусной инфекции у жителя города Южный.