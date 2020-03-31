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В Одесі жінка, інфікована коронавірусом, перебувала у звичайній лікарні

В Одесі жінка, інфікована коронавірусом, перебувала у звичайній лікарні

Київ • УНН

 • 20032 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Жінка, в якої виявили коронавірус COVID-19, вісім днів перебувала з пневмонією в Одеській міській лікарні №10. Про це УНН повідомляє з посиланням на засновницю БФ "Корпорація монстрів", кураторка Антикризового штабу із взаємодії з лікарнями Катерина Ножевнікова у Facebook.

"У 10 лікарні жінка з пневмонією лежала 8 днів. Переведена в інфекціонку, підтверджений COVID-19",- написала Ножевнікова.

Нагадаємо, в Одеській області підтвердився ще один випадок захворювання на коронавірусну інфекцію у мешканця міста Южне.

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