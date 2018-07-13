В Одессе задержан иностранец, которого разыскивал Интерпол

По информации правоохранителей, иностранец в течение длительного времени скрывался в разных странах от правоохранительных органов Италии за контрабанду и незаконный сбыт тяжелых наркотиков.



Оперативники украинской спецслужбы установили, что задержанный также планировал организовать незаконный транзит кокаина и героина в страны ЕС через территорию нашего государства.



Иностранец находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции в Италию.



Напомним, полиция задержала в Киеве двух иностранцев, которые похитили из квартиры сейф с деньгами.



