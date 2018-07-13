В Одессе задержан иностранец, которого разыскивал Интерпол

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 48829 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105204 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126853 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134232 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170206 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153757 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141425 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130479 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182075 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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В Одессе задержан иностранец, которого разыскивал Интерпол

В Одессе задержан иностранец, которого разыскивал Интерпол

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Сотрудники СБУ задержали в Одессе гражданина одной из Балканских стран, объявленного в международный розыск по линии Интерпола. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

По информации правоохранителей, иностранец в течение длительного времени скрывался в разных странах от правоохранительных органов Италии за контрабанду и незаконный сбыт тяжелых наркотиков.

Оперативники украинской спецслужбы установили, что задержанный также планировал организовать незаконный транзит кокаина и героина в страны ЕС через территорию нашего государства.

Иностранец находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции в Италию.

Напомним, полиция задержала в Киеве двух иностранцев, которые похитили из квартиры сейф с деньгами.

Украинские Национальные Новости

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