В Одесі затримано іноземця, якого розшукував Інтерпол

За інформацією правоохоронців, іноземець протягом тривалого часу переховувався в різних країнах від правоохоронних органів Італії за контрабанду та незаконний збут важких наркотиків.



Оперативники української спецслужби встановили, що затриманий також планував організувати незаконний транзит кокаїну та героїну до країн ЄС через територію нашої держави.



Іноземець перебуває під вартою, вирішується питання щодо його екстрадиції до Італії.



Нагадаємо, поліція затримала у Києві двох іноземців, які викрали з квартири сейф з грошима.



