В Одессе "заминировали" Куликово поле
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 2 мая. УНН. Сегодня на линию “102” около 12:40 поступило сообщение о заминировании Куликова поля, передает корреспондент УНН.
На месте происшествия работают специалисты-взрывотехники, кинологи с собакой.
Посетителей эвакуировали. Отметим, что на Куликово поле пришли около 500 человек.
Сейчас правоохранители проводят обыск территории. У входа на Куликово поля ожидают одесситы, которые планируют возложить цветы к Дому профсоюзов.
Напомним, в Одессе почтили память погибших Игоря Иванова и Андрея Бирюкова, которые стали первыми жертвами российской агрессии.