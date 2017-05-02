В Одесі "замінували" Куликове поле
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 травня. УНН. Сьогодні на лінію "102" близько 12:40 надійшло повідомлення про замінування Куликового поля, передає кореспондент УНН.
На місці події працюють спеціалісти-вибухотехніки, кінологи із собакою.
Відвідувачів евакуювали. Відмітимо, що до Куликового поля прийшли близько 500 осіб.
Наразі правоохоронці проводять обшук території. Біля входу до Куликового поля очікують одесити, які планують покласти квіти до Будинку профспілок.
Нагадаємо, в Одесі вшанували пам’ять загиблих Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова, які стали першими жертвами російської агресії.